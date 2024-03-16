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لبنان

بقذائف "الهاون"... "حزب الله" قصف موقع المالكية

Lebanon 24
16-03-2024 | 10:10
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أعلن "حزب الله" أنّه "استهدف بعد ظهر اليوم موقع ‏المالكية بقذائف الهاون، وأصابه إصابة مباشرة".‏ ‏ 
 
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