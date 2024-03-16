Advertisement

لبنان

ليتيسيا عون انتزعت بطاقة تأهل مباشرة لاولمبياد باريس في مسابقة التايكواندو

Lebanon 24
16-03-2024 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1175834-638462034428840853.jpg
Doc-P-1175834-638462034428840853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتزعت اللبنانية ليتيسيا عون بطاقة عبور مباشرة لمسابقة التاياكواندو الى دورة الالعاب الاولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف، بتحقيقها الفوز في الدور نصف النهائي لبطولة آسيا بالتايكواندو في وزن تحت 57 كيلوغراما.
Advertisement

وتنضم عون الى بطلة الرماية راي باسيل ولاعب الجودو الروسي اللبناني كرامينوف في حجز بطاقة تأهل مباشر الى الاولمبياد.

وعون ابنة الدامور تنتمي الى نادي مون لاسال حيث تزاول اللعبة منذ نعومة اظافرها، وسبق لها تحقيق نتائج مميزة في بطولات خارجية قارية ودولية عدة.

لبنان

رياضة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:29 | 2024-03-16
11:26 | 2024-03-16
11:12 | 2024-03-16
11:01 | 2024-03-16
11:00 | 2024-03-16
10:45 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24