ليتيسيا عون انتزعت بطاقة تأهل مباشرة لاولمبياد باريس في مسابقة التايكواندو

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انتزعت اللبنانية ليتيسيا عون بطاقة عبور مباشرة لمسابقة التاياكواندو الى دورة الالعاب الاولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف، بتحقيقها الفوز في الدور نصف النهائي لبطولة آسيا بالتايكواندو في وزن تحت 57 كيلوغراما.وتنضم عون الى بطلة الرماية راي باسيل ولاعب الجودو الروسي اللبناني كرامينوف في حجز بطاقة تأهل مباشر الى الاولمبياد.وعون ابنة الدامور تنتمي الى نادي مون لاسال حيث تزاول اللعبة منذ نعومة اظافرها، وسبق لها تحقيق نتائج مميزة في بطولات خارجية قارية ودولية عدة.