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لبنان

مؤلفة من لبنانيين وسوريّ.. توقيف عصابة سرقة سيارات

Lebanon 24
16-03-2024 | 11:12
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية. بتاريخ 3-3-2024، أقدم شخص مجهول الهوية على سرقة سيارة نوع "تويوتا" لون أحمر دون لوحات من محلة حمانا.
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على الأثر، ونتيجة المتابعة، توافرت معلومات لمفرزة بيت الدّين القضائية في وحدة الشرطة القضائية مفادها ان السيارة المسروقة متواجدة في محلة بقعاتا.

على الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المكان المشار إليه، وعملت على توقيف السائق وضبط السيارة، ويدعى:

و. ع. (مواليد عام 1990، لبناني)
بتفتيشه والسيارة، ضبطت أدوات مخصّصة لتركيب الطاقة الشمسية كان قد سرقها في وقت سابق من داخل سيارة في محلة عرمون.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على سرقة العديد من السيارات من مناطق مختلفة ضمن محافظة جبل لبنان.

بعد عمليات رصد وتعقُّب، تم توقيف شريكَيْه في محلَّتَيْ بقعاتا وعين وزين، وهما كل من:

ع. ج. (مواليد عام 1978، سوري)
ن. أ. ذ. (مواليد عام 2001، لبناني)
وقد أسفر التحقيق عن ضبط /5/ سيارات مسروقة.

أعيدت السيارات إلى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المراجع المختصة بناء على إشارة القضاء.
 
 
 
 
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