أنغا زورافلوفا غادرت منزلها في المنصورية منذ 10 أيّام ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:أنغا فؤاد زورافلوفا (من مواليد عام 1983، لبنانيّة)التي غادرت، بتاريخ 6-3-2024، منزلها الكائن في المنصورية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمانا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 860226-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.