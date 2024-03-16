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لبنان

أنغا زورافلوفا غادرت منزلها في المنصورية منذ 10 أيّام ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)

Lebanon 24
16-03-2024 | 11:26
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
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أنغا فؤاد زورافلوفا (من مواليد عام 1983، لبنانيّة)
التي غادرت، بتاريخ 6-3-2024، منزلها الكائن في المنصورية، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برمانا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 860226-24، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
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