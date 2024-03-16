هذا جديد حادثة "سرقة المطار"!

علم "لبنان24" أنّ حادثة السرقة التي طالت "ذهباً" في مطار رفيق الحريري الدولي قد تمت معالجتها فوراً من قبل المعنيين في المطار.



Advertisement وبحسب المعلومات، فقد تم توقيف المتورطين وإعادة المسروقات إلى أصحابها وذلك بسرعةٍ قياسية بعد تحقيقات حثيثة تم إجراؤها بشكل متواصل. وبحسب المعلومات، فقد تم توقيف المتورطين وإعادة المسروقات إلى أصحابها وذلك بسرعةٍ قياسية بعد تحقيقات حثيثة تم إجراؤها بشكل متواصل.



مصادر معنية قالت لـ"لبنان24" إنّ القوى الأمنية والمعنيين في المطار لم يتوانوا للحظات عن متابعة الملف واكتشاف المتورطين بسرعة، باعتبار أن هناك سُمعة يجب الحفاظ عليها.



ولفتت المصادر إلى أنّ القوى الأمنية في مطار بيروت لن تتوانى يوماً عن القيام بواجباتها، وهي موجودة لحماية أمن المطار والمواطنين.



وكان "لبنان24" نشر خبراً كشف فيه عن حصول السرقة داخل المطار، مشيراً إلى أن تحقيقات حصلت لكشف ملابسات الأمر. وكانكشف فيه عن حصول السرقة داخل المطار، مشيراً إلى أن تحقيقات حصلت لكشف ملابسات الأمر.