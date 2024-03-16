طائرة تثير "بلبلة" داخل إسرائيل.. ما علاقة "حزب الله"؟

أعلن وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن شباناً إسرائيليين عثروا مؤخراً على حطام طائرة من دون طيار تعود على ما يبدو إلى "حزب الله".

وفي السياق، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الحادثة حصلت في منطقة طبريا حيث عثر الشبان على الحطام هناك، مشيرة إلى أن ضباط الشرطة وصلوا إلى المكان وانتشلوا الحطام تمهيداً لإجراء التحقيقات".