الحاج حسن: إسرائيل ستُهزم في غزة مثلما انكسرت في لبنان

رأى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "كل المؤشرات تشير نحو هزيمة حقيقية للعدو الإسرائيلي، وذلك رغم القصف الهمجي والبربري، ورغم حرب التجويع والحصار الذي يمنع عن أهالي غزة الماء والكهرباء والاتصالات والوقود والغذاء والدواء، ورغم التضليل الذي تمارسه بعض الوسائل الإعلامية".

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كلام الحاج حسن جاء خلال إطلاق "مشروع العباس للترميم" مبادرة توزيع حوالي 200 طن بطاطا على العائلات المتعففة في لبنان، وذلك من أمام مرقد الشهيد السيد عباس الموسوي في بلدة النبي شيت.