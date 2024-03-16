غارات عنيفة.. قصف إسرائيليّ يطال بلدتين في الجنوب

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين جويتين عنيفتين استهدفتا بلدتي ميس الجبل ومروحين.



Advertisement وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ الضربة التي طالت ميس الجبل، استهدفت مكاناً تم قصفه سابقاً بصاروخين لم ينفجرا. وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ الضربة التي طالت ميس الجبل، استهدفت مكاناً تم قصفه سابقاً بصاروخين لم ينفجرا.