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لبنان

غارات عنيفة.. قصف إسرائيليّ يطال بلدتين في الجنوب

Lebanon 24
16-03-2024 | 12:38
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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارتين جويتين عنيفتين استهدفتا بلدتي ميس الجبل ومروحين.

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وقالت مصادر ميدانية في الجنوب إنّ الضربة التي طالت ميس الجبل، استهدفت مكاناً تم قصفه سابقاً بصاروخين لم ينفجرا.

وبحسب المصادر، فإن غارة ميس الجبل لم تُسفر عن سقوط إصابات. 
 
 
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