Advertisement

لبنان

باسيل لشباب التيار: "17 تشرين" يمثّل مرحلة تفتخرون بها

Lebanon 24
16-03-2024 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1175871-638462117337592558.jpg
Doc-P-1175871-638462117337592558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم السبت، الى انه "كان لدينا الإيمان والقناعة بالحفاظ على البلد وقيمتنا أننا حافظنا على الشعلة وبقينا مستقلين ولم ننتظر الظرف لنطالب بحقنا وهذا ما نقوم به اليوم".
Advertisement
 
وأضاف خلال الحوار بين أجيال مناضلة وشبابية في التيار الوطني الحر ضمن أنشطة الذكرى السنوية لـ14 آذار: "كُنّا شباباً ونحلم وعندما لم يكن هناك نور أمل حافظنا على الآمال وكانوا يقولون "إنتو بدكن توقفوا بوج سوريا وأميركا"؟!.


وتابع باسيل: "عندما نتكلّم عن التوقيفات نقول ماذا فعلنا أمام تضحيات شهداء الجيش".
 
وقال: "إنها مرحلة نفتخِر بها ولا زلنا نناضل بالأفكار نفسها وتلك المرحلة يجب أن ننقلها إلى شبابنا".

وأردف: "التنمر الذي تعرضتم له في "17 تشرين" يمثّل مرحلة تفتخرون بها".
وختم: "الرئيس عون تسلّم خلال توليه الحكومة العسكرية بلداً مؤسساته مفككة وصار الإعتداء من جيوش غريبة وميليشيات تغرّر الناس واضطر للدفاع عن نفسه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-03-17
03:30 | 2024-03-17
06:36 | 2024-03-17
06:32 | 2024-03-17
06:11 | 2024-03-17
06:00 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24