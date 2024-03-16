باسيل لشباب التيار: "17 تشرين" يمثّل مرحلة تفتخرون بها

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وأضاف خلال الحوار بين أجيال مناضلة وشبابية في التيار الوطني الحر ضمن أنشطة الذكرى السنوية لـ14 آذار: "كُنّا شباباً ونحلم وعندما لم يكن هناك نور أمل حافظنا على الآمال وكانوا يقولون "إنتو بدكن توقفوا بوج سوريا وأميركا"؟!.





وتابع باسيل: "عندما نتكلّم عن التوقيفات نقول ماذا فعلنا أمام تضحيات شهداء الجيش".

وقال: "إنها مرحلة نفتخِر بها ولا زلنا نناضل بالأفكار نفسها وتلك المرحلة يجب أن ننقلها إلى شبابنا".



وأردف: "التنمر الذي تعرضتم له في "17 تشرين" يمثّل مرحلة تفتخرون بها".

وختم: "الرئيس عون تسلّم خلال توليه الحكومة العسكرية بلداً مؤسساته مفككة وصار الإعتداء من جيوش غريبة وميليشيات تغرّر الناس واضطر للدفاع عن نفسه".

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم السبت، الى انه "كان لدينا الإيمان والقناعة بالحفاظ على البلد وقيمتنا أننا حافظنا على الشعلة وبقينا مستقلين ولم ننتظر الظرف لنطالب بحقنا وهذا ما نقوم به اليوم".