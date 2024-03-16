Advertisement

لبنان

منشورٌ مؤثر لوالدة شهيد من "حزب الله".. الصورة تُبكي القلوب!

Lebanon 24
16-03-2024 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1175881-638462145903080903.jpg
Doc-P-1175881-638462145903080903.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت والدة شهيد "حزب الله" مصطفى درويش منشوراً مؤثراً استذكرت فيه نجلها من خلال مائدة إفطار شهر رمضان.
 
وبدا بحسب المنشور أنّ والدة درويش استحضرت نجلها الراحل من خلال وضع صورته أمام المائدة، وكأنه يمكث معها لتناول الطعام.
Advertisement
 
وأرفقت السيدة الصورة المنشورة بتعليقٍ جاء فيه: "كان يحب الجلا.. لم أنسَ أنه أيضاً لا يحب البقدونس لنضعها في صحن جانباً وعند الإفطار نسكب له أولاً صحن الفتوش ثم نضع البقدونس فوقها للجميع".
 
وتابعت: "كنا أمضينا معاً شهر رمضان.. كان يساعدنا في كل شيء.. الطبق المفضل لديه الكثير الكثير من الرقاقات.. هذا الطبق أيضاً غاب بغيابه لم يطاوعني قلبي على تحضيره.. لمن سأحضره يا مصطفى.. حاضر رغم الغياب". 
 
(رصد لبنان24)
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-03-17
03:30 | 2024-03-17
06:36 | 2024-03-17
06:32 | 2024-03-17
06:11 | 2024-03-17
06:00 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24