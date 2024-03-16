منشورٌ مؤثر لوالدة شهيد من "حزب الله".. الصورة تُبكي القلوب!

نشرت والدة شهيد "حزب الله" مصطفى درويش منشوراً مؤثراً استذكرت فيه نجلها من خلال مائدة إفطار شهر رمضان.

وبدا بحسب المنشور أنّ والدة درويش استحضرت نجلها الراحل من خلال وضع صورته أمام المائدة، وكأنه يمكث معها لتناول الطعام.

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وأرفقت السيدة الصورة المنشورة بتعليقٍ جاء فيه: "كان يحب الجلا.. لم أنسَ أنه أيضاً لا يحب البقدونس لنضعها في صحن جانباً وعند الإفطار نسكب له أولاً صحن الفتوش ثم نضع البقدونس فوقها للجميع".

وتابعت: "كنا أمضينا معاً شهر رمضان.. كان يساعدنا في كل شيء.. الطبق المفضل لديه الكثير الكثير من الرقاقات.. هذا الطبق أيضاً غاب بغيابه لم يطاوعني قلبي على تحضيره.. لمن سأحضره يا مصطفى.. حاضر رغم الغياب".

(رصد لبنان24)



