بالصور: اخماد حريق داخل فيلا

إخماد حريق داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب.



أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/١٦ حريقاً شبّ داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب - المتن.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/eDSM9SJP5D