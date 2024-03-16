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لبنان

بالصور: اخماد حريق داخل فيلا

Lebanon 24
16-03-2024 | 13:44
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/١٦ حريقاً شبّ داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب - المتن.
 
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
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