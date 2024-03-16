بالصور: اخماد حريق داخل فيلا

إخماد حريق داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/١٦ حريقاً شبّ داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب - المتن.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/eDSM9SJP5D
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) March 16, 2024
إخماد حريق داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب.
أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٣/١٦ حريقاً شبّ داخل ڤيلا في مار بطرس/بيت شباب - المتن.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/eDSM9SJP5D