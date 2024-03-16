19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبل أقل من ساعة.. إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين
Lebanon 24
16-03-2024
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا المحاذية للحدود مع لبنان.
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 19.40، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا تابعا لحزب الله ليلا في الخيام ونقطة استطلاع في كفركلا جنوب لبنان (العربي)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا تابعا لحزب الله ليلا في الخيام ونقطة استطلاع في كفركلا جنوب لبنان (العربي)
17/03/2024 13:21:28
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
Lebanon 24
"حزب الله": استهدفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصبناه إصابة مباشرة
17/03/2024 13:21:28
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
17/03/2024 13:21:28
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي بارز يتحدّث عن "حزب الله" والحرب مع لبنان... بماذا نصح نتنياهو؟
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي بارز يتحدّث عن "حزب الله" والحرب مع لبنان... بماذا نصح نتنياهو؟
17/03/2024 13:21:28
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
حزب الله
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يمتلك ليرات ذهبية في لبنان.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يمتلك ليرات ذهبية في لبنان.. هذا الخبر يهمّكم
15:55 | 2024-03-16
16/03/2024 03:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... الأمطار الغزيرة والثلوج عائدة في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... الأمطار الغزيرة والثلوج عائدة في هذا الموعد
08:30 | 2024-03-16
16/03/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم مؤلم" يطالُ "حزب الله".. أين نفذته إسرائيل؟
Lebanon 24
"هجوم مؤلم" يطالُ "حزب الله".. أين نفذته إسرائيل؟
15:00 | 2024-03-16
16/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟ إقرأوا ماذا كشفَ تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟ إقرأوا ماذا كشفَ تقرير إسرائيليّ
14:30 | 2024-03-16
16/03/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لانفجار كبير في جنوب لبنان.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لانفجار كبير في جنوب لبنان.. شاهدوه!
15:27 | 2024-03-16
16/03/2024 03:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2024-03-17
اجراس لبنان تقرع فرحا.. البطريرك اسطفان الدويهي طوباوي الوحدة الوطنية
03:30 | 2024-03-17
أسعار العملات الرقمية والذهب تتصاعد.. هل يجب أن يستغل اللبنانيّ الفرصة؟
07:09 | 2024-03-17
فوضى وتحطيم محتويات في إحدى مستشفيات زغرتا.. ما القصة؟
06:36 | 2024-03-17
عودة: آلام تفجير المرفأ ومآسيه لن تمحى من ذاكرة بيروت وأهلها
06:32 | 2024-03-17
قطع طرق وانتشار كثيف للجيش.. ماذا يحصل في القبة؟
06:11 | 2024-03-17
ودّعوا الطقس المستقر... امطار وكتل هوائية باردة اعتباراً من الغد
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
17/03/2024 13:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24