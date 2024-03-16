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لبنان

قبل أقل من ساعة.. إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

Lebanon 24
16-03-2024 | 14:19
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا المحاذية للحدود مع لبنان.
 
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 19.40، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.
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