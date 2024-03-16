قبل أقل من ساعة.. إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا المحاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 19.40، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.