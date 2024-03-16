قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم محاضرة بعنوان "اغتنم شهر رمضان لرفع روح الإيمان"

استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم"، في مقرّ القطاع في طرابلس، الشيخ أمير رعد الذي حاضر تحت عنوان" اغتنم شهر رمضان لرفع روح الإيمان".

بداية رحبَت رئيسة قطاع المرأة جنان مبيض بالحاضرين، ثمّ تحدث رعد عن "أهمية اغتنام هذا الشهر الكريم لتنمية الروح وتهذيب النفس"، وقال: "يجب أن يكون رمضان محطة للإقبال على فعل الطاعة و التركيز فيه على العبادات".

وشدّد على أهمية "الصبر والاحتساب وحسن التّعامل"، وختم قائلا: "علينا تغذية الروح بالصلاة خصوصا في هذه الأيام الصعبة، وعلينا أن نقف إلى جانب أهلنا في غزة أقله بالدعاء وهم صاموا قبلنا بستة أشهر وحرموا من الطعام والشراب والمسكن".

( الوكالة الوطنية)