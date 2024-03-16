Advertisement

لبنان

قطاع المرأة في "تيار العزم" نظم محاضرة بعنوان "اغتنم شهر رمضان لرفع روح الإيمان"

Lebanon 24
16-03-2024 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1175899-638462180071019526.png
Doc-P-1175899-638462180071019526.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استضاف قطاع المرأة في "تيار العزم"، في مقرّ القطاع في طرابلس، الشيخ أمير رعد الذي حاضر تحت عنوان" اغتنم شهر رمضان لرفع روح الإيمان".

 بداية رحبَت رئيسة قطاع المرأة جنان مبيض بالحاضرين، ثمّ تحدث رعد عن "أهمية اغتنام هذا الشهر الكريم لتنمية الروح وتهذيب النفس"، وقال: "يجب أن يكون رمضان محطة  للإقبال على فعل الطاعة و التركيز فيه على العبادات".

 وشدّد على أهمية "الصبر والاحتساب وحسن التّعامل"، وختم قائلا: "علينا تغذية الروح بالصلاة خصوصا في هذه الأيام الصعبة، وعلينا أن نقف إلى جانب أهلنا في غزة أقله بالدعاء وهم صاموا قبلنا بستة أشهر وحرموا من الطعام والشراب والمسكن".

( الوكالة الوطنية)
Advertisement

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-03-17
03:30 | 2024-03-17
07:09 | 2024-03-17
06:36 | 2024-03-17
06:32 | 2024-03-17
06:11 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24