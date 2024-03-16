فيديو لانفجار كبير في جنوب لبنان.. شاهدوه!

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، استهداف مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقتي ميس الجبل ومروحين في جنوب لبنان.



كذلك، زعم جيش العدو أنه دمّر موقع إستطلاع ومراقبة للحزب في منطقة مروحين خلال وقتٍ سابق اليوم.



وفي بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم الرد على مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعية.

من جهته، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق الإستهدافات التي نفذتها الطائرات الحربية ضد مواقع عديدة في جنوب لبنان.

وأظهر الفيديو لحظات القصف التي طالت المنازل التي تم استهدافها من الجو بواسطة الطيران الحربي.

#عاجل أغارت طائرات حربية في وقت سابق من اليوم على مبنيين عسكريين تابعين لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة ميس الجبل وفي منطقة مروحين. كما وفي وقت سابق من اليوم تمت مهاجمة موقع استطلاع تابع للمنظمة في منطقة مروحين.



وخلال اليوم، تم رصد عمليات إطلاق من الأراضي اللبنانية باتجاه… pic.twitter.com/zVmna0HnCL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 16, 2024 Advertisement