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لبنان

فيديو لانفجار كبير في جنوب لبنان.. شاهدوه!

Lebanon 24
16-03-2024 | 15:27
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، استهداف مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقتي ميس الجبل ومروحين في جنوب لبنان.

كذلك، زعم جيش العدو أنه دمّر موقع إستطلاع ومراقبة للحزب في منطقة مروحين خلال وقتٍ سابق اليوم.

وفي بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم الرد على مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعية.
 
من جهته، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو يوثق الإستهدافات التي نفذتها الطائرات الحربية ضد مواقع عديدة في جنوب لبنان.
 
وأظهر الفيديو لحظات القصف التي طالت المنازل التي تم استهدافها من الجو بواسطة الطيران الحربي.
 
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