Advertisement

لبنان

لمن يمتلك ليرات ذهبية في لبنان.. هذا الخبر يهمّكم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
16-03-2024 | 15:55
A-
A+
Doc-P-1175921-638462231545729265.jpg
Doc-P-1175921-638462231545729265.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لوحظت خلال الأيام القليلة الماضية حركة نشطة في سوق الذهب، حيث لجأ مواطنون إلى بيع ليرات ذهبية كانت بحوزتهم.
أحد العاملين في القطاع قال لـ"لبنان24" إنّ الأنباء عن إنخفاض أسعار الذهب وهبوطها دفع بالبعض للذهاب نحو بيع الليرات من أجل الإستفادة بفارق السعر وتحقيق هامش من الربح بالدولار الأميركي.
Advertisement
ولفت المصدر إلى أنَّ الأوضاع في السوق مستقرة، متحدثاً عن حركة مبيع جيدة داخل المتاجر وذلك مقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت نوعاً من الركود.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2024-03-17
03:30 | 2024-03-17
07:09 | 2024-03-17
06:36 | 2024-03-17
06:32 | 2024-03-17
06:11 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24