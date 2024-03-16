لمن يمتلك ليرات ذهبية في لبنان.. هذا الخبر يهمّكم

لوحظت خلال الأيام القليلة الماضية حركة نشطة في سوق الذهب، حيث لجأ مواطنون إلى بيع ليرات ذهبية كانت بحوزتهم.

أحد العاملين في القطاع قال لـ"لبنان24" إنّ الأنباء عن إنخفاض أسعار الذهب وهبوطها دفع بالبعض للذهاب نحو بيع الليرات من أجل الإستفادة بفارق السعر وتحقيق هامش من الربح بالدولار الأميركي.

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ولفت المصدر إلى أنَّ الأوضاع في السوق مستقرة، متحدثاً عن حركة مبيع جيدة داخل المتاجر وذلك مقارنة مع الفترات السابقة التي شهدت نوعاً من الركود.