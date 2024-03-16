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لبنان

فيديو عمره 30 عاماً لأجواء رمضان في بيروت.. مشاهد لن ينساها أحد

Lebanon 24
16-03-2024 | 16:35
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" مقطع فيديو يرصدُ أجواء رمضان في بيروت خلال تسعينيات القرن الماضي.
 
وأظهر الفيديو سلسلة من الفعاليات الرمضانية لاسيما الإفطارات وبيع الحلويات و"الجلاب"، كما رصد أيضاً مشاهد من الصلوات داخل المساجد والإحتفالات الدينية.
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