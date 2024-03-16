فيديو عمره 30 عاماً لأجواء رمضان في بيروت.. مشاهد لن ينساها أحد

نشرت صفحة "old beirut lebanon" مقطع فيديو يرصدُ أجواء رمضان في بيروت خلال تسعينيات القرن الماضي.

وأظهر الفيديو سلسلة من الفعاليات الرمضانية لاسيما الإفطارات وبيع الحلويات و"الجلاب"، كما رصد أيضاً مشاهد من الصلوات داخل المساجد والإحتفالات الدينية.