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لبنان

الآن من الميدان.. هكذا يبدو وضع جنوب لبنان

Lebanon 24
16-03-2024 | 17:10
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تسيطرُ أجواء من الهدوء الحذر على مختلف القطاعات الحدودية الجنوبية، حيث لم يسجل خلال الساعة الأخيرة أيّ قصف مُعادٍ جديد.

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ماذا حصل خلال المساء؟

ومنذ الساعة السادسة وحتى الساعة الـ10، حصلت تطورات ميدانية عديدة تمثلت بقصف إسرائيلي طال بلدات ميس الجبل، عيترون، كونين، مروحين، كفركلا، حولا، وادي السلوقي.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقتي ميس الجبل ومروحين في جنوب لبنان.

كذلك، زعم جيش العدو أنه دمّر موقع إستطلاع ومراقبة للحزب في منطقة مروحين خلال وقتٍ سابق اليوم.

وفي بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم الرد على مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعية.

من جهته، أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا المحاذية للحدود مع لبنان.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 19.40، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.
 




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