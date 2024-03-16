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لبنان

عملية لـ"مخابرات الجيش" عند شاطئ بلدة لبنانية.. هؤلاء تم توقيفهم!

Lebanon 24
16-03-2024 | 17:38
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش مركباً غير شرعي عند شاطئ بلدة العبدة - شمال لبنان، وعلى متنه عدد من المهاجرين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعيّة إلى أوروبا. 

وبحسب مندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى توقيف جميع الركاب قبل إحالتهم إلى التحقيق.
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