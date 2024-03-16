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لبنان

إطلاق نار كثيف وجرحى في طرابلس.. ما القصّة؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 17:50
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وقع إشكال مساء اليوم في محلة شارع حربا - التبانة بمدينة طرابلس، وذلك بين شبان من آل سرور و آل القطريب على خلفية "مفرقعات ناريّة".

وخلال الإشكال، أقدم المدعو "ح.س." على إطلاق النار من مسدس حربيّ باتجاه كل من المدعو "م.ق." و "ي.ق." وإصابتهما بطلقات نارية في الأقدام.

كذلك، أصيبَ أيضاً المدعو "و.ش" بجروح استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتسودُ المنطقة في هذه الاثناء أجواءٌ من التوتر وسط سماع إطلاق نار بين الحين والآخر.

وفي السياق، قالت المعلومات إن قوة من الجيش وصلت إلى المكان في سبيل تهدئة الأوضاع، فيما تحدثت المصادر عن تسجيل إنتشار مسلح في المنطقة.

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