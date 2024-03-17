إسرائيل تدمّر القرى بأكملها جنوباً.. واجتماع في بيروت للحوثيين وحماس والفصائل

لا يزال الوضع جنوباً على حاله وسط استمرار قصف العدو الإسرائيلي القرى الحدودية والمنازل، فيما لا يزال التخوّف من تزعزع الوضع الأمني سيّد الموقف بين اللبنانيين الذين يخشون نشوب حرب شاملة على لبنان، ما قد يؤدي الى أزمات إقتصادية وإجتماعية وسياسية كبيرة، خصوصاً في ظل غياب رئيس للجمهورية.

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وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" إن الوضع على جبهة لبنان مرشح للاستمرار على ما هو عليه، وأن التهديدات الاسرائيلية بحرب واسعة لا تغير أو تبدل في موقف المقاومة و"حزب الله". وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" إن الوضع على جبهة لبنان مرشح للاستمرار على ما هو عليه، وأن التهديدات الاسرائيلية بحرب واسعة لا تغير أو تبدل في موقف المقاومة و"حزب الله".

واستبعدت حصول أي بحث في تسوية للوضع في الجنوب قبل وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.

ولفتت في هذا المجال الى ان استئناف مسعى الموفد الاميركي اموس هوكشتاين ياخذ بعين الاعتبار هذه المعادلة.

وأشارت الى أن تهديدات العدو المتكررة لا ولن تؤثر على موقف لبنان او على المقاومة، وأن "حزب الله" عبر من خلال مواقف امينه العام السيد حسن نصرالله عن استعداده للرد ومواجهة اي عدوان او حرب واسعة تشنها اسرائيل.

بدورها، كتبت "الشرق الأوسط": "يحاول الجيش الإسرائيلي فرض عزلة في المنطقة الحدودية، إذ بدأ تطبيق استراتيجية "تدمير قرى بأكملها"، ما دفع "حزب الله" إلى تهديد إسرائيل في رسالة حملت عنوان "إذا وسعت الحرب، سنوسعها"، وذلك ضمن مقطع فيديو استعرض فيه أسلحته التي يستخدمها في الحرب الأخيرة، على وقع تصعيد عسكري تجدد السبت بعد 3 أيام على تراجع وتيرة القصف.

وتُظهر الصور تدميراً واسعاً للمنازل في المناطق الحدودية، كما مسحت الغارات الجوية أحياء سكنية بالكامل. وانتشرت مقاطع فيديو صورها سكان محليون لأحد أحياء بلدة ميس الجبل شبه ممسوح، وهو ما ظهر أيضاً في بليدا.



من جهتها، كتبت "النهار": جاء الكشف أمس عن اجتماعات تنسيقية بين الحوثيين اليمنيين وحركة "حماس" وقيادات فلسطينية في بيروت ليضع لبنان أكثر فأكثر في عين الانكشاف والمزيد من الأحراج والتعرية وتالياً أمام مزيد من تعريض لبنان للأخطار الأمنية والحربية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر فلسطينية وحوثية أن اجتماعاً نادراً عُقد الأسبوع الماضي بين قيادات من فصائل فلسطينية أبرزها حركة "حماس" و"الحوثيين" اليمنيين، لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضدّ اسرائيل في ظل حرب غزة. وقال أحد هذه المصادر الفلسطينية طالباً عدم نشر اسمه إنّ "اجتماعاً مهمّاً عُقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة أنصار الله اليمنية".

وأضاف أنّه "خلال هذا الاجتماع "تمّت مناقشة آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة".

وأكد مسؤول حوثي بدون الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس" السبت أن الاجتماع "عُقد في بيروت"، وناقش "توسيع دائرة المواجهات ومحاصرة الكيان الإسرائيلي وهو ما أعلنه (زعيم حركة أنصار الله) عبد الملك الحوثي" الخميس. وأضاف المسؤول الحوثي السبت "نحن ننسق مع المقاومة منذ بداية عملية طوفان الاقصى".

وبحسب مصدر فلسطيني ثانٍ طلب بدوره عدم نشر اسمه فإنّ الاجتماع ناقش أيضاً "تكاملية دور أنصار الله مع الفصائل الفلسطينية، خصوصاً مع احتمال اجتياح إسرائيل لرفح" في أقصى جنوب القطاع.



في المقابل، أثير سؤال جدي عما إذا يمكن الحديث عن طرح إسرائيلي جديد بالعودة الى المفاوضات الثلاثية اللبنانية – الإسرائيلية – الأممية في الناقورة التي توقفت منذ اندلاع المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" في الثامن من تشرين الأول الماضي؟



السؤال أثير أمس عقب موقف لافت لوزارة الخارجية الإسرائيلية مفاده التشديد على عدم رغبة إسرائيل في الحرب مع لبنان وإعلان استعدادها للعودة الى المفاوضات الثلاثية في الناقورة من دون تفاصيل إيضاحية. ولم يكن هذا الموقف ليكتسب دلالات ويثير تساؤلات لولا أنه جاء غداة تسليم لبنان رده الخطي الرسمي على الخطة الفرنسية لوقف المواجهات الجارية في الجنوب اللبناني والعودة الى التزامات القرار 1701.

ومع أن احتمال أن يبقى هذا الموقف في إطار المناورات الديبلوماسية التي ربما تهدف إسرائيل من خلالها الى إحراج الحكومة اللبنانية وإظهارها في مظهر التبعية لاستراتيجية "حزب الله" اذا رفض الاقتراح كما هو مرجح، يلفت مراقبون الى أن تعدد الاتجاهات وتضاربها في داخل إسرائيل حيال أي عملية واسعة في لبنان يبقي الباب مفتوحاً على لعبة طرح اقتراحات تجريبية ضمن مرحلة لم تشهد بعد حسما واضحاً ونهائياً لأي اتجاه ستعتمده إسرائيل في شأن لبنان يوم تتوقف حرب غزة.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، أعلن أمس أن "إسرائيل لا ترغب في خوض حرب مع لبنان"، وقال: "منذ أن بدأ حزب الله في شن اعتداءاته، أعلنّا وصرحنا أكثر من مرة، أننا لا نريد أن نوسع دائرة الحرب من غزة إلى لبنان. مطلبنا الوحيد هو تطبيق قرار الأمم المتحدة 1701، ومستعدون لاستئناف الاجتماعات الثلاثية في الناقورة وليس لدينا مشكلة مع أي حل يتعلق بالسلام".

وحول موقف إسرائيل من المقترح الفرنسي لتسوية الخلافات الحدودية مع لبنان، أوضح كعبية أن "الحدود البرية متفق عليها دولياً بين إسرائيل ولبنان، لا يوجد هناك أي مداهمات من قبل إسرائيل أو من قبل لبنان على الحدود، لكن للأسف الشديد هناك حزب الله داخل لبنان، الذي يمتلك أسلحة كثيرة وأيضاً مقاتلين كثراً وهو الذي يعطي تعليمات للدولة اللبنانية".