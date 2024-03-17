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لبنان

عن حوادث السير على الطرقات اللبنانية أمس.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري

Lebanon 24
17-03-2024 | 00:54
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نشرت غرفة التحكم المروري إحصاءاتها عن عدد الحوادث التي وقعت أمس على الطرقات اللبنانية.
 
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعه الماضيه بلغ 6 حوادث، ونتج عنها 6 جرحى.
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المصدر: غرفة التحكم المروري
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غرفة التحكم

حوادث

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