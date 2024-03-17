19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عن حوادث السير على الطرقات اللبنانية أمس.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري
Lebanon 24
17-03-2024
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت غرفة التحكم المروري إحصاءاتها عن عدد الحوادث التي وقعت أمس على الطرقات اللبنانية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعه الماضيه بلغ 6 حوادث، ونتج عنها 6 جرحى.
Advertisement
المصدر: غرفة التحكم المروري
مواضيع ذات صلة
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
17/03/2024 13:23:40
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 12 حادث، 3 قتلى و9 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية: 12 حادث، 3 قتلى و9 جرحى
17/03/2024 13:23:40
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و3 جرحى في 3 حوادث سير خلال 24 ساعة
17/03/2024 13:23:40
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضيه: 4 حوادث، 10 جرحى
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال 24 ساعه الماضيه: 4 حوادث، 10 جرحى
17/03/2024 13:23:40
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة التحكم
حوادث
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن يمتلك ليرات ذهبية في لبنان.. هذا الخبر يهمّكم
Lebanon 24
لمن يمتلك ليرات ذهبية في لبنان.. هذا الخبر يهمّكم
15:55 | 2024-03-16
16/03/2024 03:55:34
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... الأمطار الغزيرة والثلوج عائدة في هذا الموعد
Lebanon 24
منخفض جويّ في طريقه إلى لبنان... الأمطار الغزيرة والثلوج عائدة في هذا الموعد
08:30 | 2024-03-16
16/03/2024 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجوم مؤلم" يطالُ "حزب الله".. أين نفذته إسرائيل؟
Lebanon 24
"هجوم مؤلم" يطالُ "حزب الله".. أين نفذته إسرائيل؟
15:00 | 2024-03-16
16/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟ إقرأوا ماذا كشفَ تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟ إقرأوا ماذا كشفَ تقرير إسرائيليّ
14:30 | 2024-03-16
16/03/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لانفجار كبير في جنوب لبنان.. شاهدوه!
Lebanon 24
فيديو لانفجار كبير في جنوب لبنان.. شاهدوه!
15:27 | 2024-03-16
16/03/2024 03:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2024-03-17
اجراس لبنان تقرع فرحا.. البطريرك اسطفان الدويهي طوباوي الوحدة الوطنية
03:30 | 2024-03-17
أسعار العملات الرقمية والذهب تتصاعد.. هل يجب أن يستغل اللبنانيّ الفرصة؟
07:09 | 2024-03-17
فوضى وتحطيم محتويات في إحدى مستشفيات زغرتا.. ما القصة؟
06:36 | 2024-03-17
عودة: آلام تفجير المرفأ ومآسيه لن تمحى من ذاكرة بيروت وأهلها
06:32 | 2024-03-17
قطع طرق وانتشار كثيف للجيش.. ماذا يحصل في القبة؟
06:11 | 2024-03-17
ودّعوا الطقس المستقر... امطار وكتل هوائية باردة اعتباراً من الغد
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
17/03/2024 13:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24