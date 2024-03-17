عن حوادث السير على الطرقات اللبنانية أمس.. هذا ما أعلنته غرفة التحكم المروري

نشرت غرفة التحكم المروري إحصاءاتها عن عدد الحوادث التي وقعت أمس على الطرقات اللبنانية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد الحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعه الماضيه بلغ 6 حوادث، ونتج عنها 6 جرحى.