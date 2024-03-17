عاجلٌ من الجنوب.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي فجراً

بعد ليلٍ خيّم عليه الهدوء الحذر، تجدّدت الإعتداءات الإسرائيلية ضد عددٍ من القرى والمناطق الحدودية في جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد.



Advertisement وأفادت معلومات "لبنان24" بأنّ العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مزرعتي سرَدة والعمرة والبساتين الغربية لبلدة الوزاني بالقذائف المدفعية والفسفورية. وأفادت معلوماتبأنّ العدو الإسرائيلي استهدف فجر اليوم مزرعتي سرَدة والعمرة والبساتين الغربية لبلدة الوزاني بالقذائف المدفعية والفسفورية.



كذلك، أغار الطيران الحربي على بلدة الخيام، مُستهدفاً أحد المنازل.



من جهته، أعلن "حزب الله"، فجر اليوم الأحد، تنفيذ عملية جديدة استهدفت تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي مقابل بلدة الوزاني.



ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 2.20 بواسطة الأسلحة المناسبة، مشيراً إلى أنها أصابت أهدافها بدقّة.



وخلال ساعات مساء السبت، حصلت تطورات ميدانية عديدة تمثلت بقصف إسرائيلي طال بلدات ميس الجبل، عيترون، كونين، مروحين، كفركلا، حولا، وادي السلوقي.



بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، استهداف مبنيين عسكريين تابعين لـ"حزب الله" في منطقتي ميس الجبل ومروحين في جنوب لبنان.



كذلك، زعم جيش العدو أنه دمّر موقع إستطلاع ومراقبة للحزب في منطقة مروحين خلال وقتٍ سابق السبت.



وفي بيانه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم الرد على مصادر النيران بواسطة القذائف المدفعية.



أما "حزب الله" فأعلن، مساء السبت، استهداف تجمعٍ لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا المحاذية للحدود مع لبنان.



ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 19.40، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.

