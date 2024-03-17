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لبنان

حراكٌ إعلامي ضد "إستدعاء صحافي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-03-2024 | 02:45
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يشهد الجسم الإعلامي في زحلة والبقاع حراكاً وتواصلاً مكثفاً بين مختلف مكوناته المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، لتنظيم وقفة تضامنية إحتجاجاً على إستدعاء الصحافي أسامة القادري ناشر "موقع مناشير" إلى مفرزة التحري في زحلة بناء على اشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، وذلك على خلفية مقال تحليلي للقادري على موقعه الإلكتروني شرّح فيه، بحسب مصدر مواكب للملف، "قراراً ظنياً أصدرته القاضية اماني سلامة ، وأورد فيه عددا من الأسئلة الإستفسارية المحقة برأيه لأي صحافي إستقصائي".
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وحضر محامي القادري إلى المفرزة طالباً تحويل الشكوى الى محكمة المطبوعات حسب أحكام المادتين  28 و 29 من قانون المطبوعات، لكن النيابة العامة، وفق المعلومات، رفضت تحويل الملف وأصرت على حضور القادري الى مكتب تحري زحلة صباح غد الاثنين. 
 
المنسق بين الإعلاميين في البقاع أكد أن الوقفة التضامنية هي من أجل تذكير الجميع بأن الصحافي يمثل أمام محكمة المطبوعات، وأن "الإعلام ليس مكسر عصا".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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