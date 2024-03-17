"صواريخ فاسدة" في جنوب لبنان.. من أطلقها؟

ازدادت خلال الساعات الماضية الأنباء عن إلقاء العدو الإسرائيلي صواريخ لم تنفجر خلال شنّه غارات معادية ضد أهداف عديدة في جنوب لبنان.



Advertisement مصادر معنية بالشؤون العسكرية توقفت عند هذا الأمر، وقالت إنّ هناك فرضيات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار، أبرزها أنه من الممكن أن يكون جيش العدو قد استخدم "صواريخ فاسدة" وقد مرّ عليها الزمن داخل مخازنه. مصادر معنية بالشؤون العسكرية توقفت عند هذا الأمر، وقالت إنّ هناك فرضيات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار، أبرزها أنه من الممكن أن يكون جيش العدو قد استخدم "صواريخ فاسدة" وقد مرّ عليها الزمن داخل مخازنه.