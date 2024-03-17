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لبنان

"صواريخ فاسدة" في جنوب لبنان.. من أطلقها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-03-2024 | 03:15
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ازدادت خلال الساعات الماضية الأنباء عن إلقاء العدو الإسرائيلي صواريخ لم تنفجر خلال شنّه غارات معادية ضد أهداف عديدة في جنوب لبنان.

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مصادر معنية بالشؤون العسكرية توقفت عند هذا الأمر، وقالت إنّ هناك فرضيات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار، أبرزها أنه من الممكن أن يكون جيش العدو قد استخدم "صواريخ فاسدة" وقد مرّ عليها الزمن داخل مخازنه.

وبحسب المصادر، فإنّ تكرار حوادث عدم إنفجار الصواريخ التي يلقيها العدو الإسرائيلي تشير إلى الفرضية التي تم ذكرها، وقالت: "الصواريخ القديمة تُصبح معطلة حُكماً في حال أصاب رأسها المتفجر خللاً ما.. هذا الأمر وارد جداً وما يتبين هو أن الجيش الإسرائيلي لا يستخدم صواريخ جديدة". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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