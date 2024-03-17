آخر كلام عن الرواتب.. ما هو الجديد؟

زادت مؤخراً تهويلات عبر متابعين للشأن الإقتصادي بشأن الزيادات التي أقرّت على الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام والعسكريين.



Advertisement مصادر مالية مراقبة قالت إنّ تلك التهويلات "مبرمجة" للتأثير على القرار الذي أرسى نوعاً من الإرتياح لجهة إقتناع الموظفين بأنّ هناك بوادر إيجابية لتعديل الرواتب لاحقاً استناداً لسلسلة رتب ورواتب جديدة يجري العملُ عليها. مصادر مالية مراقبة قالت إنّ تلك التهويلات "مبرمجة" للتأثير على القرار الذي أرسى نوعاً من الإرتياح لجهة إقتناع الموظفين بأنّ هناك بوادر إيجابية لتعديل الرواتب لاحقاً استناداً لسلسلة رتب ورواتب جديدة يجري العملُ عليها.