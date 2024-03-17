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لبنان

إلى المواطنين.. بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير"

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:17
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أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، اليوم الأحد، عن زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة، وذلك تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.
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وبدءاً من 18 آذار 2024، ستُقدم المصلحة - في المركز الرئيسي بالدكوانة - الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وفقاً لما يلي:

- يُخصّص يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.

- يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 آذار 2024 بيوم الجمعة 22 آذار 2024.

- يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 1 نيسان 2024 بيوم الجمعة 5 نيسان 2024.

كذلك، تُستكمل المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها ولم تنجز بعد، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة وفقًا لما يلي:

- يوم الإثنين 18 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 3/2/1/0.

- يوم الجمعة 22 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 6/5/4.

- يوم الجمعة 5 نيسان: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 9/8/7.

أما في باقي الاقسام (زحلة، صيدا، النبطية، وطرابلس) فيستكمل العمل كما سابقاً ووفقاً لما يلي:

- أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0.

- أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4.

- أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7.

مع العلم أنّ المصلحة ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.
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