إلى المواطنين.. بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير"

تسهيلاً لإنجاز معاملات المواطنين وتقديم الخدمات بكفاءة أعلى.

Advertisement

وبدءاً من 18 آذار 2024، ستُقدم المصلحة - في المركز الرئيسي بالدكوانة - الخدمات أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من ثلاثة وفقاً لما يلي:- يُخصّص يوم الإثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة.- يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 25 آذار 2024 بيوم الجمعة 22 آذار 2024.- يستبدل يوم الإقفال الرسمي الإثنين 1 نيسان 2024 بيوم الجمعة 5 نيسان 2024.كذلك، تُستكمل المعاملات التي سبق وتم المباشرة بها ولم تنجز بعد، اعتباراً من الساعة الثانية عشرة وفقًا لما يلي:- يوم الإثنين 18 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 3/2/1/0.- يوم الجمعة 22 آذار: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 6/5/4.- يوم الجمعة 5 نيسان: للسيارات والدراجات الجديدة التي ينتهي رقم هيكلها بــ 9/8/7.- أيّام الثلاثاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بـــ 3/2/1/0.- أيّام الاربعاء للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 6/5/4.- أيام الخميس للسيارات / رخص السوق التي ينتهي رقم هيكلها / تسلسلها: بــ 9/8/7.مع العلم أنّ المصلحة ستعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الاسابيع المقبلة.