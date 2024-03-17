التوتر يتصاعد والقصف يزداد في الجنوب.. هذه آخر المستجدات

نفذ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة من الهجمات الجديدة استهدفت العديد من المناطق الحدودية في جنوب لبنان.



Advertisement وقالت مصادر ميدانيّة إن الجيش الإسرائيلي قصف بلدة الخيام، كما استهدف أيضاً أطراف بلدة مارون الراس. وقالت مصادر ميدانيّة إن الجيش الإسرائيلي قصف بلدة الخيام، كما استهدف أيضاً أطراف بلدة مارون الراس.



وفي عيترون، شنّ العدو الإسرائيلي هجوماً جوياً على منزل كان استهدفه أمس، ما أدى إلى تدمير بالكامل.



كذلك، نفذ العدو الإسرائيلي غارتين جويتين ضد منزلين آخرين في بلدتي عيتا الشعب ومروحين، ولم يتم تسجيل أي إصابات.



وتزامناً مع القصف، أقدم جنود العدو على تهريب المزارعين ورعاة المواشي في سهل مرجعيون، حيث عمد إلى إطلاق القذائف المدفعية بالقرب منهم ولإجبارهم على التراجع من المكان، كما قام بإطلاق قذيفتين على مزارع ومراعي الماشية في السهل.



من ناحيتها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في البلدات الحدودية المتاخمة للبنان.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوتو" أن التحذيرات من إطلاق الصواريخ أطلقت في مستعمرات زرعيت وشتولا وشمرا وإبن مناحيم.

