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لبنان

بوشيكيان عن الجبهة الجنوبية: الحكومة مواقفها واضحة

Lebanon 24
17-03-2024 | 05:44
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رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشيكيان أن "لبنان اليوم في مرحلة التحضير للمرحلة المقبلة وعندما تتبلور المعالم الاستراتيجية يمكن تحديد مسار الاستحقاقات العالقة"، مشددًا على "أولوية الحوار ومن ثم انتخاب رئيس جديد للجمهورية"، نافياً "ما يقال عن أن الثنائي أمل - حزب الله يتحكم بالبلد ويفرض سيطرته فهذا الكلام غير مقبول ولا يحاكي الواقع".
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وتمنى "ألا تتوسع جبهة الجنوب"، متحدثاً عن "واقع حال فرضته إسرائيل على لبنان مع فارق جوهري يتمثل بتحقيق توازن في القوى"، مشيرا الى "استحالة تطبيق القرار 1701 من دون التزام الفريق الثاني بتطبيقه". وسأل: "ما سبب غياب المجتمع الدولي؟"

وشدد على أن "لبنان لا يقف متفرجاً بل يتحرك ضمن الأطر المتاحة، فالحكومة مواقفها واضحة ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب يقوم بواجبه تجاه ما يتعرض له لبنان وفق الدبلوماسية المعهودة".

واعتبر أن "طاولة الحوار ضرورية وأساسية ولبنان في أشد الحاجة إلى جمع كل المكونات لمناقشة مستقبله لثلاثين سنة مقبلة ضمن أطر اتفاق الطائف الذي يبقى المرجع الأساسي".

وأشار إلى أن "لبنان تأخر في حل أزمة المودعين، ويجب أن تكون هناك ورشة عمل مشتركة لإعادة هيكلة المصارف وحل الأزمة الاقتصادية".

وختم: "نحن لا نتهرب من مسؤولياتنا في تحديد سعر الصرف بل ندرس ملفاتنا الداخلية بحذر كي لا تتأثر العملة".(الوكالة الوطنية)
المصدر: الوكالة الوطنية
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