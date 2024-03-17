في السوق الموازية.. إليكم سعر الدولار صباح الأحد

سجل الدولار، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89300 و 89500 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن هذا السعر ما زال قائماً على مدى أيام ولم يشهد أي تغيرات تذكر.