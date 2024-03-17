Advertisement

لبنان

في السوق الموازية.. إليكم سعر الدولار صباح الأحد

Lebanon 24
17-03-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1176059-638462744940029779.jpg
Doc-P-1176059-638462744940029779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل الدولار، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89300 و 89500 ليرة لبنانية.
 
يُشار إلى أن هذا السعر ما زال قائماً على مدى أيام ولم يشهد أي تغيرات تذكر.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
lebanon 24
17/03/2024 19:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
lebanon 24
17/03/2024 19:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مكانٌ واحد يُدخل ملايين الدولارات إلى لبنان.. وزير يعلن التفاصيل!
lebanon 24
17/03/2024 19:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـ"mtv": الزيادات على الرواتب ستعطى بالدولار وبالاتفاق مع مصرف لبنان
lebanon 24
17/03/2024 19:53:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

لبنان

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:44 | 2024-03-17
13:15 | 2024-03-17
13:00 | 2024-03-17
12:36 | 2024-03-17
11:50 | 2024-03-17
11:11 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24