قطع طرق وانتشار كثيف للجيش.. ماذا يحصل في القبة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأت وحدات من اللواء العاشر في الجيش عملت صباح اليوم على قطع الطريق امام الجامعة اللبنانية في محلة القبة وعدد من الشوارع المحيطة وسط انتشار لعناصرها".





وعُرف ان قطع الطريق والانتشار الذي تنفذه وحدات الجيش هو لمواكبة لاجراء الإمتحانات التي تقوم بها قيادة الجيش لعناصرها لإمكانية حصولهم على ترقيات داخل المؤسسة العسكرية.

Advertisement