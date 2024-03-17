فوضى وتحطيم محتويات في إحدى مستشفيات زغرتا.. ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن اشكالاً وقع بين اشخاص من آل قاسم وآل صبرا في محلة حي العرب في بلدة كفرشلان قضاء الضنية.



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ووفقاً للمعلومات، تطور الاشكال الى اطلاق نار، اصيب نتيجته المدعو "م.ع" بطلق ناري في بطنه فنقل الى مستشفى قيصر معوض في زغرتا، الا انه ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وافيد بان المستشفى المذكور، شهد حالة من الهرج والمرج وتحطيم بعض المحتويات بعد انباء عن وفاة المصاب.



وقد توجهت قوة من الجيش الى المكان لضبط الوضع واعادة الهدوء الى المكان، وعلم ان الاشكال الذي حصل والذي سقط خلاله قتيل هو على خلفية توزيع مساعدات غذائية.