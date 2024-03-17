إندلاع حريق في "كيوسك" بعكار (صور)

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إندلعت النيران صباح اليوم داخل "كيوسك" في ساحة بلدة تكريت العكارية، وقضت النيران عليه بشكل كامل.وقد هرعت سيارات الإطفاء من مركزي رحبة وعيّات في الدفاع المدني إلى المكان وعملوا سوياً على إخماده وتبريده.فيما رُجحت الأسباب لإحتكاك كهربائي.