توقيف مطلوب خطير بـ114 مذكرة بعد دخوله المستشفى.. إليكم التفاصيل!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 13-3-2024، أدخل إلى أحد مستشفيات البقاع شخص مصاب بطلق ناري في خاصرته، وقد صرح بعد إبرازه بيان قيد إفرادي، أنه يدعى: ا. م. (مواليد العام 1983، لبناني).نتيجة المتابعة، وبعد التنسيق بين قطعات قوى الأمن الداخلي (سرية بعلبك، وفصيلة طليا، ومفرزة استقصاء البقاع) في وحدة الدرك الإقليمي، تم التوصل إلى أن البيان القيد الافرادي الذي أبرزه (ا. م.) عائد لشقيقه، وأن المصاب هو مطلوب خطير، ويدعى: م. م. (مواليد العام 1988، لبناني).على الفور، توجهت قوة مشتركة من سرية بعلبك، ومفرزة استقصاء البقاع، وفصيلة طليا إلى المستشفى وفرضت طوقا أمنيا تجنبا لفراره، وتمكنت من إلقاء القبض عليه.وبالاستعلام عنه، تبين أنه مطلوب بموجب /114/ مذكرة عدلية بجرائم مختلفة: تأليف عصابة، ومخدرات، وسلب بقوة السلاح، وخطف، وإطلاق نار، وتهريب أجانب، وسرقة، وحيازة أسلحة، وغيرها.التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".