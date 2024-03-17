مكلفاً من الحكومة... العميد شقير يجتمع برئيس الحكومة العراقية

إجتمع نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير مكلّفاً من الحكومة اللبنانيّة، وبتوجيهات من اللواء طوني صليبا، برئيس الحكومة العراقيّة محمد السوداني.



وطرح العميد شقير أموراً مكلفاً بها من الحكومة اللبنانيّة، ولمس تجاوباُ كبيراً من الرئيس السوداني.

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