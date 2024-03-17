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لبنان

مكلفاً من الحكومة... العميد شقير يجتمع برئيس الحكومة العراقية

Lebanon 24
17-03-2024 | 08:59
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إجتمع نائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير مكلّفاً من الحكومة اللبنانيّة، وبتوجيهات من اللواء طوني صليبا، برئيس الحكومة العراقيّة محمد السوداني.

وطرح العميد شقير أموراً مكلفاً بها من الحكومة اللبنانيّة، ولمس تجاوباُ كبيراً من الرئيس السوداني.
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