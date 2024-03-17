منذ قليل.. العدو الاسرائيلي استهدف منزلاً في الناقورة

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم، غارة على بلدة الناقورة.



وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت منزلاً وتوجهت فرق الاسعاف للمعاينة.

ووفقاً للمعلومات، لم تسجّل اصابات.