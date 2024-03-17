Advertisement

لبنان

منذ قليل.. العدو الاسرائيلي استهدف منزلاً في الناقورة

Lebanon 24
17-03-2024 | 09:12
A-
A+
Doc-P-1176092-638462853361951056.jpeg
Doc-P-1176092-638462853361951056.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم، غارة على بلدة الناقورة.

وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت منزلاً وتوجهت فرق الاسعاف للمعاينة.
 
 
ووفقاً للمعلومات، لم تسجّل اصابات.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصفٌ مدفعيّ على أطراف منطقة الرندة في الناقورة
lebanon 24
17/03/2024 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة عيتا الشعب وأغار على أطراف اللبونة - راس الناقورة
lebanon 24
17/03/2024 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية على أطراف الناقورة جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
17/03/2024 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الهدوء الحذر يسود القطاعين الغربي والأوسط جنوب لبنان مع تحليق كثيف لطائرات الإستطلاع الاسرائيلية على علو منخفض جدا فوق الناقورة وغابة اللبونة
lebanon 24
17/03/2024 19:54:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الناقورة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:44 | 2024-03-17
13:15 | 2024-03-17
13:00 | 2024-03-17
12:36 | 2024-03-17
11:50 | 2024-03-17
11:11 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24