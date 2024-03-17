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لبنان
منذ قليل.. العدو الاسرائيلي استهدف منزلاً في الناقورة
Lebanon 24
17-03-2024
|
09:12
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شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم، غارة على بلدة الناقورة.
وافادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة استهدفت منزلاً وتوجهت فرق الاسعاف للمعاينة.
ووفقاً للمعلومات، لم تسجّل اصابات.
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