عصر اليوم.. "الحزب" نفّذ هذه العمليات العسكرية

استهدف "حزب الله" بعد ظهر اليوم الاحد، تجمعاً للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة ميتات وموقع المرج.





وفي بيان له، أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 03:15 من عصر يوم ‏الأحد 17-03-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية".‏ ‏

Advertisement

وفي بيان آخر، قال "الحزب" إنه "استهدف عند الساعة 03:30 من عصر يوم ‏الأحد 17-03-2024 موقع المرج ‏بقذائف المدفعية".