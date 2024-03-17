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لبنان

عصر اليوم.. "الحزب" نفّذ هذه العمليات العسكرية

Lebanon 24
17-03-2024 | 09:55
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استهدف "حزب الله" بعد ظهر اليوم الاحد، تجمعاً للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة ميتات وموقع المرج.

 
وفي بيان له، أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 03:15 من عصر يوم ‏الأحد 17-03-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية".‏ ‏
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وفي بيان آخر، قال "الحزب" إنه "استهدف عند الساعة 03:30 من عصر يوم ‏الأحد 17-03-2024 موقع المرج ‏بقذائف المدفعية".
 
كذلك، اعلن استهداف موقع "المطلة" بالأسلحة المناسبة، عند الساعة 12:50 من ظهر اليوم ‏الأحد، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة.
 
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