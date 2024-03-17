زحمة بالقرب من "ستيفانو" في البترون.. إليكم السبب (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع حادث صدم في البترون بالقرب من "ستيفانو" بين سيارة ودراجة نارية، نتج عنه جريح.





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وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المحلة، فيما عمل عناصر الأجهزة الأمنية بالمشاركة مع عناصر البلدية بتسهيل حركة المرور في المحلة. ونُقل الجريح الى مستشفى البترون للمعالجة، فيما وصفت حالته بالمستقرة.وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المحلة، فيما عمل عناصر الأجهزة الأمنية بالمشاركة مع عناصر البلدية بتسهيل حركة المرور في المحلة.