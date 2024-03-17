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لبنان

زحمة بالقرب من "ستيفانو" في البترون.. إليكم السبب (صور)

Lebanon 24
17-03-2024 | 11:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوقوع حادث صدم في البترون بالقرب من "ستيفانو" بين سيارة ودراجة نارية، نتج عنه جريح. 
ونُقل الجريح الى مستشفى البترون للمعالجة، فيما وصفت حالته بالمستقرة.
 
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وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المحلة، فيما عمل عناصر الأجهزة الأمنية بالمشاركة مع عناصر البلدية بتسهيل حركة المرور في المحلة.
 
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