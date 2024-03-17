مساء اليوم.. هذا ما فعله حزب الله!

أعلن حزب الله في بيان أنه ‏استهدف عند الساعة 8:30 من مساء اليوم ‏الأحد آليات العدو ‏الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏ ‏

وعند الساعة 6:30 من مساء اليوم ‏أيضاً، استهدف "الحزب" تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وفق ما أعلنه في بيان.