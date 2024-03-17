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لبنان

مساء اليوم.. هذا ما فعله حزب الله!

Lebanon 24
17-03-2024 | 16:10
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أعلن حزب الله في بيان أنه ‏استهدف عند الساعة 8:30 من مساء اليوم ‏الأحد آليات العدو ‏الإسرائيلي أثناء دخولها إلى موقع المالكية بقذائف المدفعية.‏ ‏
 
 
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وعند الساعة 6:30 من مساء اليوم ‏أيضاً، استهدف "الحزب" تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية، وفق ما أعلنه في بيان.
 
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