مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد.. ماذا جاء فيها؟





في تحد واضح للولايات المتحدة اولا، وللوسطاء في ملف صفقة الاسرى بين اسرائيل وحماس ثانيا، أكد بنيامين نتنياهو أن الضغوط الدولية لن تمنع بلاده من تحقيق اهداف الحرب، وأن وقفها الان يعني خسارة اسرائيل، وهذا ما لن نسمح به.

Advertisement

رفع سقف التحدي، جاء في افتتاح جلسة الكابينت الحربي الموسع، وقبل ساعات من جولة محادثات جديدة تُعقد في قطر، وتضغط واشنطن في اتجاه انجاحها منعا لتوسع حرب لا تريدها، ويشكل لبنان جزءا منها.



في هذا الوقت، تدور الملفات المحلية في حلقة مفرغة، والعين على التحرك الجديد للّجنة الخماسية الذي يُستأنف غدا. تحرك يدور بدوره في حلقة الانتظار. فحزب الله الذي لطالما طالب برئيس يحمي المقاومة بحسب تعبيره، أصبح اكثر تشددا اليوم. تشدّد عبر عنه المرشح المدعوم من ثنائي امل حزب الله، رئيسُ تيار المردة سليمان فرنجيه أمام وفد نقابة المحررين، قائلا: الكل يدرك ان لا رئيس من دون رضى المقاومة.



ترابط هذه الاحداث، يضع لبنان في الفراغ. فراغ كسرته بفرح اليوم جميلتنا "ياسمينا زيتون، التي استفادت من لحظة مشاركتها العام الفائت في "ميس يونفرس "، ففهمت ان المطلوب يتخطى الجمال, ليطال العقل والقلب والثقافة.



هي كالالاف من شبان وشابات لبنان، وضعت النجاح هدفا، اتخذت قرارها وتحدت نفسها، فعادت ملكةً يقال لها: اهلا بهالطلة من لبنان الى العالم.



مقدمة تلفزيون "أو تي في"



على مدى ثلاثة ايام، احيى التيار الوطني الحر الذكرى الخامسة والثلاثين للرابع عشر من آذار 1989، والتاسعة عشرة للرابع عشر من آذار 2005، بعشائه التمويلي السنوي، ثم بلقاء حواري بين اجيال التيار، وصولا الى المؤتمر العام اليوم، الذي تُوّج بكلمة للنائب جبران باسيل، وجه فيها ثلاث مناشدات:



المناشدة الاولى، لمفتي الجمهورية وقيادات الطائفة السنية، وللسيّد حسن نصرالله والرئيس نبيه برّي ووليد وتيمور جنبلاط، بألا يفرّطوا بالشراكة المتوازنة والمتناصفة.

المناشدة الثانية، للبطريرك الراعي ليجمع القيادات السياسية المسيحية لأن الوقت ليس للمزايدات والعدائية التي يظهرها البعض؛ فمسار التناحر السياسي يجب ان يتوقف لأن المس بالثوابت وبالوجود ممنوع. مقدمة تلفزيون "أل بي سي"في تحد واضح للولايات المتحدة اولا، وللوسطاء في ملف صفقة الاسرى بين اسرائيل وحماس ثانيا، أكد بنيامين نتنياهو أن الضغوط الدولية لن تمنع بلاده من تحقيق اهداف الحرب، وأن وقفها الان يعني خسارة اسرائيل، وهذا ما لن نسمح به.رفع سقف التحدي، جاء في افتتاح جلسة الكابينت الحربي الموسع، وقبل ساعات من جولة محادثات جديدة تُعقد في قطر، وتضغط واشنطن في اتجاه انجاحها منعا لتوسع حرب لا تريدها، ويشكل لبنان جزءا منها.في هذا الوقت، تدور الملفات المحلية في حلقة مفرغة، والعين على التحرك الجديد للّجنة الخماسية الذي يُستأنف غدا. تحرك يدور بدوره في حلقة الانتظار. فحزب الله الذي لطالما طالب برئيس يحمي المقاومة بحسب تعبيره، أصبح اكثر تشددا اليوم. تشدّد عبر عنه المرشح المدعوم من ثنائي امل حزب الله، رئيسُ تيار المردة سليمان فرنجيه أمام وفد نقابة المحررين، قائلا: الكل يدرك ان لا رئيس من دون رضى المقاومة.ترابط هذه الاحداث، يضع لبنان في الفراغ. فراغ كسرته بفرح اليوم جميلتنا "ياسمينا زيتون، التي استفادت من لحظة مشاركتها العام الفائت في "ميس يونفرس "، ففهمت ان المطلوب يتخطى الجمال, ليطال العقل والقلب والثقافة.هي كالالاف من شبان وشابات لبنان، وضعت النجاح هدفا، اتخذت قرارها وتحدت نفسها، فعادت ملكةً يقال لها: اهلا بهالطلة من لبنان الى العالم.مقدمة تلفزيون "أو تي في"على مدى ثلاثة ايام، احيى التيار الوطني الحر الذكرى الخامسة والثلاثين للرابع عشر من آذار 1989، والتاسعة عشرة للرابع عشر من آذار 2005، بعشائه التمويلي السنوي، ثم بلقاء حواري بين اجيال التيار، وصولا الى المؤتمر العام اليوم، الذي تُوّج بكلمة للنائب جبران باسيل، وجه فيها ثلاث مناشدات:المناشدة الاولى، لمفتي الجمهورية وقيادات الطائفة السنية، وللسيّد حسن نصرالله والرئيس نبيه برّي ووليد وتيمور جنبلاط، بألا يفرّطوا بالشراكة المتوازنة والمتناصفة.المناشدة الثانية، للبطريرك الراعي ليجمع القيادات السياسية المسيحية لأن الوقت ليس للمزايدات والعدائية التي يظهرها البعض؛ فمسار التناحر السياسي يجب ان يتوقف لأن المس بالثوابت وبالوجود ممنوع.

اما المناشدة الثالثة، فللقوات والكتائب بإسم آلاف الشهداء وعلى رأسهم بشير الـ 10452 كلم²، والمردة وآل فرنجية وإرث التضحيات من اجل لبنان: تعوا نحط سوا خط احمر عريض تحت الوجود والشراكة المتناصفة… و لبنان الكبير؛ ونبلّش من هون.



ودعا باسيل للشراكة انطلاقاً من حماية الوجود من ثلاثة اخطار: الحرب الداخلية والخارجية والأزمة الاقتصادية والنزوح واللجوء وفقدان الشراكة.



وفي انتظار الجواب، الرئاسة فارغة والجنوب يشتعل وبنيامين نتنياهو يكرر اصراره على اقتحام رفح مهما كان الثمن، ليحقق نصرا نهائيا على حماس على حد تعبيره.



مقدمة تلفزيون "الجديد"



لبنان الجنوب.. بلد الحروب يحتمل الخير والجمال, ويعود مع صبية ملكة: "ساحات مزينة وحلم زار الدني" وبلادنا المحمولة على الصواريخ رفعت غصن زيتون و"برمت رأس" السند والهند قبل أن تعود ياسمينا إبنة كفرشوبا مزودة بتلال الألقاب حول العالم أما في محيط تلال كفرشوبا المحتلة، فكانت النيران تستكمل دورتها الحربية فتقصف اسرائيل قرى من راشيا الفخار الى الخيام فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة قائد كتيبة في جيش الاحتلال بعد قصف آلية عسكرية بصاروخ أطلق من لبنان نحو مستوطنة المطلة وحالة الشمال الإسرائيلي كما وسطه المثقل بالخلافات والصواريخ الداخلية من وزير الى اخر ضد حكومة نتنياهو وهذه المرة لم تعد القبة الحديدية السياسية الاميركية تحمي انفجارات نتنياهو الذي استخدم محطة ال سي ان ان ليخاطب إدارة الرئيس جو بايدن قائلا له إن هزيمة اسرائيل في الحرب ستكون هزيمة للولايات المتحدة أيضا وفي أوسع هجوم على بايدن من نوعه، قال نتنياهو أمام مجلس حربه للرئيس الاميركي: هل فقدت ضميرك الاخلاقي بهذه السرعة؟ ويخرج رئيس حكومة اسرائيل عن أطواره بعد أن قرر شراء الوقت للمقامرة في حدثين اثنين: الأول في الدوحة غدا مع بدء مرحلة جديدة للتفاوض على صفقة الأسرى والثاني في مجلس الامن إذ تطرح الولايات المتحدة مضمون المسودة الأخيرة لمشروع قرار يطالب بوقف فوري ودائم للنار في غزة، وقالت مصادر سياسية لصحيفة "معاريف" إنها صدمت بمضمونه الحاد ضد حكومة نتنياهو حرب النجوم بين نتنياهو وبايدن والمعارك الكاسرة بين بايدن ودونالد ترامب سوف تستمر فصولها حتى تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعد المنازلة الانتخابية الكبرى واذا كان نتنياهو قد جلس على حمام الدم في غزة، فإن ترامب وعد بسيلان الدم في أميركا ما لم يربح الانتخابات، قائلا من تجمع انتخابي في ولاية أوهايا: هذا أقل ما يمكن أن يحدث ولست متأكدا من أن انتخابات أخرى ستجري في البلاد".

ولسان حال المتضررين من السياسة الاميركية حول العالم دعوات بأن ينصر الله الطرفين على بعضهما البعض أما في الداخل.. النصر مؤجل بكل مندرجاته لحين إخماد نيران غزة, وعلى صفيحها الساخن ترتفع أسهم شراء الوقت بالغالي والرخيص.. بالجولات والصولات, بالمواقف والاتهامات.. وبالدعوات الى بكركي للم الشمل المسيحي والمبادرة الى جمع القوى.



مقدمة تلفزيون "المنار"



الاختناقات السياسية والعسكرية داخل الحكومة الصهيونية بلغت حدودا غير مسبوقة ولاسباب معروفة لا تغيب عنها غزة وثبات المقاومين وكسرهم اهداف العدوان في مراحل مبكرة. وعلى عتبة جولة تفاوضية جديدة ، احرجت ورقة المقاومة وشروطها الدقيقة والصريحة والمرنة كل مستويات الكيان وعمقت الخلاف بين من يتماشى صهيونيا مع الرغبات الاميركية الانتخابية ، ونتنياهو المتعسكر وراء مصالحه الشخصية حتى لو تطلب ذلك الهجوم اللاذع على الرئيس الاميركي جو بايدن واتهامه بفقدان الذاكرة من دون ان يسميه..

ومرة جديدة يتولى اسحاق بريك – الجنرال الصهيوني السابق – دفة التوقعات المخيبة لقادة الكيان المؤقت منبها اياهم من اخفاقاتهم المكشوفة في ادارة الحرب على غزة .. ويؤكد بريك ان كذب هؤلاء لن يدوم طويلا لان ما يجري في غزة وضد حزب الله سينفجر في وجوههم عاجلا أم آجلا. اما الحرب الاقليمية فان الجبهة الداخلية الصهيونية غير مستعدة لها لانها ستكون أصعب وأخطر بآلاف المرات من الحرب في قطاع غزة وفق تقديرات الجنرال الصهيوني السابق.



وفي السباق الاميركي الى البيت الابيض تضيق انفاس الحملة الانتخابية لجو بايدن في مزيد من المدن والساحات ، وبات اختراق بعض الولايات اكثر صعوبة في ظل تكرس الغضب من تغطية العدوان على غزة بين جمهور الديموقراطيين المعبرين عن ذلك باساليب موجعة ومؤدبة.



في جنوب لبنان ، يتواصل تأديب المقاومة الاسلامية للعدو كلما تمادى في اعتداءاته ، مصوبة اليوم صلياتها واسلحتها المتنوعة على مواقعه وجنوده محققة بينهم اصابات دقيقة.



مقدمة تلفزيون "أم تي في"



إنه أسبوع الإنتظارِ الطويل في غزّة كما في لبنان. ففي القطاع تطلُّعٌ إلى ما يحصل في قطر، وإلى إمكان حصولِ خرقٍ والتوصلِ إلى هدنة ولو لأسابيعَ معدودة. وحتى الآن إحتمالاتُ النجاحِ والفشلِ متساوية. في الأثناء، تواصل إسرائيل توجيهَ ضرباتِها ولا سيما في الليل، موقعةً المزيدَ من الضحايا، الذين تجاوز عددُهم ال31553 شخصاً. والواضح أنَّ نتانياهو يتعرّض لضغوط كبيرة من المتشدّدين كي لا يتراجعَ وليستكملَ معركتَه ضدَّ حماس بلا توقف. وهو ما عبّر عنه وزيرُ المال "بتسلئيل سموتريتش" وهو من اليمين المتطرف ؛ إذ عارضَ إرسالَ وفدٍ إسرائيلي للتفاوض في قطر معتبراً أنَّ على نتنياهو أن يأمر الجيشَ بدخول رفح فوراً وتكثيفِ الضغطِ العسكريّ حتى تدميرِ حماس. في موازاة الإنتظار الفلسطيني إنتظارٌ لبنانيٌ من نوع آخر. فبدءاً من الغد سيباشر سفراءُ اللجنةِ الخماسيةِ الدولية جولةَ مشاوراتٍ واتصالاتٍ مع مسؤولين وقياداتٍ لبنانية بهدف التوصلِ إلى حل للإنسداد على صعيد الملفِ الرئاسي. جدول الزيارات لن يستثني أحداً، والهدفُ منه التواصلُ مع كلِّ القوى المؤثرة في الإستحقاق المُعلّق. فهل يملك سفراءُ الخماسيّةِ طرحاً أو شبهَ طرحٍ يسوّقونَه؟ أم أنَّ كلامهم سيبقى في إطار النُصح والإرشاد؟ علماً أنَّ التجربة أكّدت أن النُصح والإرشادَ لا يقدّمان ولا يؤخّران في شيء بعد مرورِ حوالى سنةٍ وخمسةِ أشهر على الشغور الرئاسي.



مقدمة تلفزيون "أن بي أن"



وإنه لقسم لو تعلمون عظيم .... في مثل هذا اليوم 17 آذار 1974 كانت حناجر عشرات الآلاف تصدح بترانيم القسم مع الامام السيد موسى الصدر في مدينة الشمس بعلبك. كان وعد وعهد على عدم الهدوء حتى لا يبقى محروم او منطقة محرومة في لبنان.

وهو قسم ورجع صدى يردده أبناء الإمام بعد خمسين عاما وما بدلوا تبديلا. هو قسم سيبقى مشعلا هاديا لمسيرة عمدت بدماء الشهداء بقيادة نبيه أمين على الوصايا والمكتسبات. خمسون عاما والالتزام الحركي والوطني على وهجه نضالا اجتماعيا وإصلاحيا وتصديا للمشروع الصهيوني وذراعه العدوانية الممتدة حاليا من غزة الى حدود لبنان الجنوبية. عند هذه الحدود تواصلت الاعتداءات الاسرائيلية اليوم على البلدات الجنوبية سواء عبر غارات الطيران الحربي والمسير أو عبر القصف المدفعي والفسفوري.



وفي الميدان السياسي برز في الساعات الأخيرة إعلان وزارة الخارجية الاسرائيلية عدم الرغبة في توسيع دائرة الحرب من غزة إلى لبنان.

وبالإنتقال الى غزة فإن هدنتها الموعودة تبدو معلقة على المفاوضات التي تستأنف بين اليوم وغد في قطر وسط تلميحات تفاؤلية تتولى بثها الولايات المتحدة على نحو خاص. وقبيل انطلاق عجلة الجولة التفاوضية الجديدة كثفت اسرائيل ضغوطها في الميدان حيث ارتكبت تسع مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حاصدة اكثر من مئتي شهيد ومصاب وهددت في الوقت نفسه بإجتياح رفح اذا فشلت المفاوضات المرتقبة. وهو تهديد تبناه بنيامين نتنياهو الذي قفز كباشه مع الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة الى الأمام عندما خاطبه بالقول: هل نسيت أحداث 7 أوكتوبر؟ بدل الضغط علينا اضغطوا على حماس ... هل فقدت ضميرك الأخلاقي. على ان العدوان لا يقتصر على غزة ولبنان بل يطال سوريا حيث استهدفت صواريخ اسرائيلية فجر اليوم الجنوب السوري ما أدى الى اصابة جندي بجروح. وفي تطور ذات صلة كشف وزير الدفاع الايراني خلال استقباله نظيره السوري في طهران ان هناك خططا وإجراءات عاجلة لردع الهجمات الصهيونية في سوريا لكن الوزير لم يقدم المزيد من التفاصيل.



