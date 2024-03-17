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Lebanon 24
17-03-2024 | 18:00
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لاحظت أوساط معنية وجود حرص أميركي على إبعاد الجانب الفرنسي عن أي تعاون مع الجيش اللبناني، مقابل تشجيع واضح للجانب البريطاني في تقديم المستلزمات اللوجستية ومعدات الرصد والمراقبة وبعض الأسلحة اللازمة، إثر تثبيت الهدنة على الحدود الجنوبية مع الطرف الإسرائيلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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