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لبنان
سفر لتمضية رمضان مع العائلة
Lebanon 24
17-03-2024
|
18:30
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يستعدّ السفراء العرب في اللجنة الخماسية للسفر إلى بلدانهم خلال هذا الأسبوع لتمضية العشر الأواخر من رمضان بين عائلاتهم، على أن يستأنفوا نشاطهم الدبلوماسي بعد عيد الفطر السعيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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