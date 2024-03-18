في الميناء.. اطلق النار وفرّ

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اقدم مجهول فجر اليوم على إطلاق اعيرة نارية بإتجاه مقهى القصاب في محلة حي الرملة في مدينة الميناء طرابلس، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".فيما لاذ مطلق النار الى جهه مجهولة.