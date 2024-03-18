غارة إسرائيلية على منزل عند أطراف رامية.. كيف يبدو الوضع جنوباً؟

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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الرابعة فجرا، على منزل عند أطراف بلدة رامية الجنوبية، ما أدى الى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط.وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.