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لبنان

غارة إسرائيلية على منزل عند أطراف رامية.. كيف يبدو الوضع جنوباً؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 02:05
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أغار الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الرابعة فجرا، على منزل عند أطراف بلدة رامية الجنوبية، ما أدى الى أضرار مادية في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة، بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف بلدتي رامية وعيتا الشعب في القطاع الاوسط. 
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وكان الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي حلق طوال الليل وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، كما أطلق العدو القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور.
كما خيم الهدوء الحذر صباحا على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، خرقه تمشيط للعدو بالأسلحة الرشاشة والثقيلة باتجاه كفركلا.
المصدر: الوكالة ااوطنية للإعلام
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