مرجعية روحية متخوّفة من "الدمار الشامل"

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أشار مصدر نيابي الى أن مرجعية روحية عبّرت للمرة الاولى في مجلسها الضيق عن مخاوفها من إحتمال حصول عملية برية واسعة النطاق في الجنوب وتدمير كامل للقرى على إمتداد الحدود من الناقورة صعوداً الى شبعا وخاصةً الكبرى منها وإنهاء الوجود السكاني فيها، والخوف من عدم العودة بعد إنتهاء الحرب وخاصةً الى القرى المسيحية التي لن يوفرها الإحتلال الإسرائيلي الذي يسعى الى تنفيذ سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل".المرجعية الروحية تضرعت أمام زوارها لله بشفاعة القديسين لرد العدوان عن لبنان "لكون النتائج ستكون كارثية إذا وقعت الواقعة".