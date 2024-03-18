مسؤول حزبي يتحضّر للإطاحة برفيقه!

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يستعد مسؤول حزبي للإطاحة برفيق له، من خلال الإستيلاء على منصبه البارز، بالإتفاق مع رئيس الحزب ومسؤولين آخرين، تحت عنوان " فشله الذريع" خلال توليه المهام على مدى سنوات عدة، ويجري البحث عن المَخرج الملائم لسحب المنصب منه.ووفق المعلومات فانّ المسؤول المذكور تلقى قبل أيام لوماً شديد اللهجة، على خلفية "رسوبه" في المهمة التي اوكلت اليه، وتلقى تحذيرات بضرورة التنبه لما يحضّر له، الامر الذي دفعه الى" فش خلقه"بالموظفين بطريقة غير مقبولة.