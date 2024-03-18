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لبنان

ورش عمل حزبية عن "اللامركزية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-03-2024 | 03:15
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أكد مصدر حزبي أكاديمي أن أحد مقرات الأحزاب يشهد ورش عمل مكثفة ونوعية سوف تنتهي بتوصيات ومقررات تنفيذية، وأن الهدف من هذه الإجتماعات التي يشارك فيها معنيون وذوو الخبرة والإختصاص في عدد من الملفات الحيوية والإنمائية وضع خطط تنفيذية لفرض حلول في عدد من القطاعات إذا ما بقي الشلل حاصلا في مؤسسات ومرتكزات الدولة.
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ولفت الى "ان الدراسات تشمل قطاعات كثيرة ضمن اللامركزية في الأقضية وفي طليعة المشاريع :لامركزية الكهرباء والماء والنفايات، بالإضافة الى خطوط نقل عام لامركزية وصولاً الى التأمين الصحي ضمن برامج تشاركية ،وكل ذلك من أجل تسهيل حياة المواطن اللبناني الذي يتحمّل منذ سنوات عديدة  أعباء الضرائب والرسوم ، أما المردود في واجبات الدولة تجاهه فهو  تحت الصفر وخاصةً في أقضية جبل لبنان".


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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