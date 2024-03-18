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لبنان
"بعد نجاة ضابط اسرائيلي"...حزب الله أوصل الرسالة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-03-2024
|
04:15
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علقت مصادر مطلعة على الخبر الذي ورد على لسان الاعلام الاسرائيلي والذي يؤكد ان ضابطا اسرائيليا كبيرا نجا قبل يومين من عملية اطلاق صاروخ مضاد للدروع استهدف سيارته شمال فلسطين المحتلة، بالقول ان "حزب الله" يحاول جديا الرد على الاغتيالات.
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وتقول المصادر" ان"حزب الله" يقوم بجهد استخباري كبير وان استهداف هذه السيارة لا يمكن ان تكون صدفة، لان العملية حصلت ليلاً، اي في توقيت لا يقوم فيه الحزب عادة بعمليات عسكرية".
وتشير المصادر الى "أن فشل العملية لا يعني ان الحزب سيوقف هذا النوع من الاستهدافات، لكن في الحالتين فإن الرسالة وصلت بأن الاغتيالات التي تصيب عناصر الحزب لن تبقى من دون رد وان لم تكن في المستوى نفسه".
المصدر:
لبنان 24
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