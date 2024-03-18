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لبنان

"حاول صنع قنبلة".. مفاجأة عن لبنانيّ في أميركا وهذه هويته!

Lebanon 24
18-03-2024 | 03:52
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أوقفت السلطات الأميركيّة مؤخراً القبض على مُهاجر لبنانيّ يُدعى باسل باسل عبادي (22 عاماً)، وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية إنه ينتمي إلى "حزب الله". 
 
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وجرى اعتقال عبادي يوم 9 آذار الجاري بالقرب من آل باسو بولاية تكساس، وقد أقرّ خلال وجوده في الحجز بأنه كان يُحاول "صنع قنبلة".
 
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن عبادي مولود في منطقة برج البراجنة جنوب بيروت، وقد جرى نقله بعد الإدلاء بإفادته إلى السجن الإنفرادي، وأضافت: "الشاب هدد أيضاً الموظفين داخل السجن، ولهذا السبب جرى إخضاعه للإستجواب من قبل عملاء المخابرات ليقر أنه عضو في حزب الله".
 
كذلك، ذكرت الصحيفة أن عبادي تدرب مع حزب الله لمدة 7 سنوات، كما كان ناشطاً في حراسة مخازن للأسلحة لمدة 4 سنوات أخرى، وأضافت: "كذلك، أقرّ عبادي بأنه فر من لبنان لأنه لم يكن يريد قتل الناس، وأنه عندما كان في كوستاريكا سُرقت منه وثائقه، وقد استخدم اسماً وتاريخ ميلاد مزيفين، وكان يأمل في الوصول إلى نيويورك ومن هناك الذهاب إلى أماكن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
 
ووفقاً للصحيفة، فإنّ السلطات الأميركية وضعت علامة ترحيل على إسم عبادي، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما البلد الذي سيعاد إليه.
 
 
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