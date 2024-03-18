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لبنان

نقابة أصحاب معارض السيارات شكرت المولوي.. والسبب؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 04:11
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شكرت نقابة أصحاب معارض السيارات في بيان، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، لـ"اهتمامه بمعاناتنا الكبيرة منذ اكثر من عام والإيعاز لمصلحة تسجيل السيارات بتخصيص يوم الاثنين او استبداله بيوم الجمعة في حال مصادفته يوم عطلة رسمية لاصحاب معارض السيارات وذلك لانجاز معاملات تسجيل السيارات المتراكمة".
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واعتبرت أن "هذا الاجراء والتدبير المتخذ من شأنه تسهيل معاملات المواطنين وتسريع انجازها مما يساهم في زيادة الانتاجية ورفع مداخيل الخزينة في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة".

وأكدت ان "هذا الاجراء ليس الوحيد المتخذ من الوزير مولوي لتسيير أمور الناس في كل المديريات العامة التابعة لوزارة الداخلية والبلديات".
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