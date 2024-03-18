منخفضان جويان سيضربان لبنان.. وهكذا سيكون طقس أحد الشعانين

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد سرعتها مساء لتصل لحدود ال 65 كلم/س شمال البلاد، مع ارتفاع موج البحر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1700 متر.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان حتى ظهر اليوم الاثنين، حيث يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز جنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى طقس ماطر بغزارة احيانا، مع رياح شديدة وثلوج على المرتفعات حيث ينحسر تدريجيا يوم الاربعاء، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة مجددا بمنخفض آخر مركزه البحر الاسود اعتبارا من يوم الخميس بحيث يتحول الطقس الى ماطر ويستمر حتى نهاية الاسبوع مع تدن لمستوى تساقط الثلوج لتلامس 1500 متر نهار الجمعة .-الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا اعتبارا من بعد الظهر، مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.الثلاثاء: غائم إجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد سرعتها مساء لتصل لحدود ال 65 كلم/س شمال البلاد، مع ارتفاع موج البحر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1700 متر.الأربعاء: غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة فترة قبل الظهر مع اشتداد في سرعة الرياح لحدود ال 70 كلم/س وارتفاع موج البحر ، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، وتخف حدة الامطار تدريجيا خلال النهار فيتحول الطقس الى غائم جزئيا.الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول اعتبارا من بعد الظهر الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة نتيجة تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة بحيث تهطل امطار متفرقة تشتد أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة تشتد مساء لتصل مساء لحدود 75 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع موج البحر، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر.-الحرارة على الساحل من 14 الى 16 درجة، فوق الجبال من 6 الى 12 درجة، في الداخل من 8 الى 13 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية ناشطة احيانا، سرعتها بين 15 و 45 كم/س .-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة-الضغط الجوي: 757ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 5,45-ساعة غروب الشمس:17,47